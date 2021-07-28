Новый сезон – старый Азар. Тесты показали, что бельгиец в ужасной форме

Не лучшее возвращение в клуб

Эден Азар / фото - Marca

Принимавшие участие в крупных международных турнирах за свои сборные Федерико Вальверде (Уругвай), Тибо Куртуа и Эден Азар (оба – Бельгия) вернулись в расположение «Реала», сообщает издание Marca.

Если физические тесты хавбека и вратаря прошли хорошо, то с результатами бельгийского вингера все не так просто.

Как сообщает источник, Азар прибыл в расположение клуба в ужасной физической форме.

Новый тренер мадридцев по физподготовке Антонио Пинтус, прошедший сезон проведший в «Интере», уже разработал специальную программу тренировок, чтобы вернуть Эдена в лучшие физические кондиции.

Также ранее сообщалось, что Пинтус и наставник «сливочных» Карло Анчелотти хотят привести в чувство даже таких списанных игроков, как Иско, Марсело и Гарет Бэйл.

Напомним, «Реал» продал Рафаэля Варана в МЮ.