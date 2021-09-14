Новый сезон – старый Бэйл. Валлиец вновь выбыл на длительный срок

Травмы продолжаю преследовать вингера

Гарет Бэйл / фото - Real Madrid CF

В первом матче после международной паузы валлийский вингер Гарет Бэйл не вышел на поле в составе «Реала» в матче против «Сельты» (5:2).

Как сообщает издание Marca, нападающий получил серьезную травму на тренировке команды.

32-летний нападающий прошел углубленное медобследование, которое выявило у него травму подколенного сухожилия, из-за которой игрок может выбыть надолго.

О сроках восстановления пока не сообщается, но предположительно Бэйл вернется на поле не раньше середины октября.

Напомним, форвард сливочных Карим Бензема вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Примеры.