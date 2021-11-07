Новый скандал в УПЛ? Форвард «Ворсклы» заявил, что пострадал от расистских оскорблений со стороны игрока «Динамо»

Фото: пресс-служба Динамо

Форвард «Ворсклы» Лукас Ранжел сообщил в своем Instagram, что подвергся расистским оскорблениям со стороны одного из игроков «Динамо» после очной встречи команд (2:1) в 14-м туре УПЛ.

Я думаю, это уже слишком, мы все люди, мы едим, у нас есть чувства, эмоции, в наших жилах течет кровь, мы счастливы, грустны и все когда-то умрем. Но в глубине души мне жаль таких людей, потому что у них грязный дух, черствое сердце, и они определенно несчастны в глубине души. Пусть простит Бог этих плохих людей.

Но я прошу: давайте перестанем относиться к людям, как к мусору из-за цвета нашей кожи. Я черный, и я горжусь своим цветом. Я люблю свой цвет кожи».