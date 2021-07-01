«Тоттенхэм» объявил о назначении нового тренера
Нуну: «У «Тоттенхэма» качественная и талантливая команда»
Португалец возглавил лондонцев
10:10
Фото: Tottenham
Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту поделился пресс-службе эмоциями от назначения в лондонский клуб.
«У нас есть качественная и талантливая команда. Мы хотим, чтобы фанаты гордились и получали удовольствие. Это честь находиться здесь. Я счастлив и с нетерпением жду начала работы. Мы должны немедленно приступить к работе, так как предсезонный период начнется через несколько дней».
Он подписал контракт на три года.
«Тоттенхэм» ранее вел переговоры с Паулу Фонсекой и Эрнесто Вальверде.
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