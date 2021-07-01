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Нуну: «У «Тоттенхэма» качественная и талантливая команда»

Португалец возглавил лондонцев
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:10
Нуну: «У «Тоттенхэма» качественная и талантливая команда»
Фото: Tottenham

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту поделился пресс-службе эмоциями от назначения в лондонский клуб.

«У нас есть качественная и талантливая команда. Мы хотим, чтобы фанаты гордились и получали удовольствие. Это честь находиться здесь. Я счастлив и с нетерпением жду начала работы. Мы должны немедленно приступить к работе, так как предсезонный период начнется через несколько дней».

Он подписал контракт на три года.

«Тоттенхэм» ранее вел переговоры с Паулу Фонсекой и Эрнесто Вальверде.

Андрей Усмонов
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