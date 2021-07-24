Чурко: «Не думаю, что будет большая разница между «Копенгагеном» и «Колосом»
Нуриев – о старте сезона в новом клубе: «Хочется не упасть в грязь лицом»
«Колос» сыграет первый матч в УПЛ против новичка элитного дивизиона
24 июля 14:57
Фото - ФК Колос
Нападающий «Колоса» Анатолий Нуриев оценил в эфире Футбол NEWS готовность своей новой команды к сезону.
Сборы хорошо прошли, в принципе. Чуточку тяжелые для меня были. Втянулся, можно сказать. В коллектив пытаюсь по чуть-чуть вливаться – еще не полностью, но со временем, думаю, мне это удастся. Все нравится, все хорошо.
Настрой максимальный, даже сумасшедший. Новые впечатления, эмоции, хочется не упасть в грязь лицом.
В первом туре украинской Премьер-лиги ковалевцы сыграют против новичка «элиты». Видеотрансляция матча «Верес» – «Колос» онлайн. Начало – в 17:00.