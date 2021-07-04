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Нуриев сыграл первый матч за «Колос»
Анатолий не помог своей команде победить
Анатолий Нуриев / Фото: Минай
В контрольном матче с «Левым берегом» за «Колос» из Коваливки сыграл полузащитник сборной Азербайджана Анатолий Нуриев.
Несмотря на появление Нуриева «Колос» проиграл команде из Второй лиги со счетом 0:1. Ранее коваливцы уступили второлиговому «Рубикону».
Отметим, что в начале следующей недели станет известно, подпишут ли с Нуриевым контракт.
Напомним, ранее Нуриев покинул «Минай», за который отыграл прошлый сезон в УПЛ.
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