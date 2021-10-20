«Ньюкасл» предлагает Дембеле солидную зарплату и подписной бонус

«Барселона» не готова повторить такое предложение

Усман Дембеле / фото - le10sport.com

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле интересен «Ньюкаслу».

На протяжении нескольких месяцев француз ведет переговоры с «Барселоной» о продлении контракта. Срок действующего соглашения истекает летом 2022 года. Каталонцы предложили хавбеку контракт сроком до 2025 года со снижением зарплаты.

Новые владельцы «Ньюкасла» хотят воспользоваться сложившейся ситуацией. Английский клуб предлагает Дембеле контракт на 5 лет с зарплатой 15 миллионов евро в год. Кроме того, «Ньюкасл» готов заплатить Дембеле подписной бонус в размере 15 миллионов евро в случае, если француз перейдет в клуб бесплатно.

«Барселона» не готова повторить такое предложение и надеется, что Дембеле отклонит его из-за слабых результатов «Ньюкасла» в этом сезоне.

Директор «Барселоны» Матеу Алемани заявил, что Усман Дембеле намерен остаться в команде.