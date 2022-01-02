«Ньюкасл» ведет переговоры с «Арсеналом» об аренде Обамеянга

Артета хочет избавиться от форварда

Фото: Sky Sports

«Ньюкасл» ведет переговоры с «Арсеналом» о переходе Пьера-Эмерика Обамеянга.

Стороны обсуждают аренду с выкупом за 20 миллионов фунтов, сообщает Mirror. Вопрос упирается в зарплату игрока, которая является одной из самых высоких в АПЛ.

От форварда хочет избавиться Микель Артета, который поругался с футболистом. Сам нападающий не против уйти.

На счету габонца четыре мяча в 14 матчах АПЛ за «Арсенал».

На игрока также претендует «Ювентус».