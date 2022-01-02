Артета: «Цель «Арсенала» – топ-4»
«Ньюкасл» ведет переговоры с «Арсеналом» об аренде Обамеянга
Артета хочет избавиться от форварда
12:34
Фото: Sky Sports
«Ньюкасл» ведет переговоры с «Арсеналом» о переходе Пьера-Эмерика Обамеянга.
Стороны обсуждают аренду с выкупом за 20 миллионов фунтов, сообщает Mirror. Вопрос упирается в зарплату игрока, которая является одной из самых высоких в АПЛ.
От форварда хочет избавиться Микель Артета, который поругался с футболистом. Сам нападающий не против уйти.
На счету габонца четыре мяча в 14 матчах АПЛ за «Арсенал».
На игрока также претендует «Ювентус».
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