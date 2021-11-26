О Ярмоленко забыли? Претенденты на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы

Украинца не включили в список

Андрей Ярмоленко / фото - WHU

Вчера, 25-го ноября состоялся 5-й тур группового этапа Лиги Европы.

UEFA на официальном сайте назвал претендентов на звание лучшего игрока этого тура.

В этот список вошли нападающий «Спартака» Александр Соболев, хавбек «Лиона» Райан Черки, полузащитник «Байера» Роберт Андрих и форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос. Каждый из этих игроков забил по два гола.

В список претендентов не попал украинский хавбек «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, который в матче с «Рапидом» принес команде победу, забив победный гол и заработав пенальти.

Правда одно лондонское издание также не оценило стараний украинца, разгромив его за игру в этом матче.