«Слишком ленив». Лондонское издание разнесло Ярмоленко, принесшего «Вест Хэму» победу
О Ярмоленко забыли? Претенденты на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы
Украинца не включили в список
26 ноября 11:36
Андрей Ярмоленко / фото - WHU
Вчера, 25-го ноября состоялся 5-й тур группового этапа Лиги Европы.
UEFA на официальном сайте назвал претендентов на звание лучшего игрока этого тура.
В этот список вошли нападающий «Спартака» Александр Соболев, хавбек «Лиона» Райан Черки, полузащитник «Байера» Роберт Андрих и форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос. Каждый из этих игроков забил по два гола.
В список претендентов не попал украинский хавбек «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, который в матче с «Рапидом» принес команде победу, забив победный гол и заработав пенальти.
Правда одно лондонское издание также не оценило стараний украинца, разгромив его за игру в этом матче.
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