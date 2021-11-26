Забил гол и заработал пенальти. Авторитетный портал высоко оценил игру Ярмоленко в матче ЛЕ
«Слишком ленив». Лондонское издание разнесло Ярмоленко, принесшего «Вест Хэму» победу
Хавбек забил победный гол и заработал пенальти
26 ноября 10:27
Андрей Ярмоленко / фото - WHU
В матче группового этапа Лиги конференций «Вест Хэм» переиграл «Рапид» (2:0), обеспечив себе место в плей-офф Лиги Европы.
Украинский полузащитник «молотобойцев» Андрей Ярмоленко забил победный гол, а также заработал пенальти, который реализовал Марк Нобл.
Но английское издание Football.London осталось недовольно выступлением хавбека, поставив ему самую низкую оценку в команде (5), и оставив в его сторону язвительный комментарий:
«Забил свой первый гол в сезоне, но в Вене украинцу было очень плохо. Слишком часто терял мяч и слишком ленив. Гораздо лучше во втором тайме, когда переместился на фланг».
Тем не менее, другой авторитетный портал оценил старания украинца, выставив ему вторую лучшую оценку в матче.
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