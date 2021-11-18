Обамеянг может пойти на повышение этой зимой

Габонец хотел бы выиграть несколько серьезных трофеев

Пьер-Эмерик Обамеянг / фото - beIN SPORTS

Форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть клуб этой зимой, сообщает портал Transfermarkt.

Габонцем интересуются такие клубы как «Манчестер Сити» и «Барселона». «Горожане» давно ищут качественного центрфорварда, а «Барселоне» нужен игрок на замену выбывшему из-за проблем с сердцем Серхио Агуэро.

Сам нападающий рассматривает варианты вне Лондона, так как его карьера медленно подходит к концу (игроку уже 32 года), и он хотел бы выиграть что-то кроме Кубка и Суперкубка Англии.

«Горожане» уже связались с боссами «канониров» по поводу этого трансфера.

Контракт габонца с лондонской командой истекает летом 2023-го года.

В текущей кампании форвард отметился девятью голевыми действиями за 11 матчей чемпионата.

Напомним, Венгер вспомнил, как чуть не подписал Криштиану Роналду в «Арсенал».