Обамеянг может пойти на повышение этой зимой
Форвард лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть клуб этой зимой, сообщает портал Transfermarkt.
Габонцем интересуются такие клубы как «Манчестер Сити» и «Барселона». «Горожане» давно ищут качественного центрфорварда, а «Барселоне» нужен игрок на замену выбывшему из-за проблем с сердцем Серхио Агуэро.
Сам нападающий рассматривает варианты вне Лондона, так как его карьера медленно подходит к концу (игроку уже 32 года), и он хотел бы выиграть что-то кроме Кубка и Суперкубка Англии.
«Горожане» уже связались с боссами «канониров» по поводу этого трансфера.
Контракт габонца с лондонской командой истекает летом 2023-го года.
В текущей кампании форвард отметился девятью голевыми действиями за 11 матчей чемпионата.
Напомним, Венгер вспомнил, как чуть не подписал Криштиану Роналду в «Арсенал».
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