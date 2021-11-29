Обладатель «Золотого мяча-1991»: «Победа Месси обесценит этот приз»

Жан-Пьер Папен / фото - France Football

Бывший игрок сборной Франции Жан-Пьер Папен, выигравший «Золотой мяч» в 1991 году, прокомментировал для Futbol Frances грядущую церемонию вручения этого трофея:

Я ничего не имею против Месси. Он один из величайших игроков в истории.

Но в этом году он этого не заслуживает. Победа Месси обесценит «Золотой мяч».

Это будет означать, что мы больше не даем игрокам, которые хорошо себя проявляют, шанс выиграть трофей, учитывая то, как сложно хорошо играть в течение всего сезона».