Обладатель «Золотого мяча-1991»: «Победа Месси обесценит этот приз»
Бывший игрок сборной Франции Жан-Пьер Папен, выигравший «Золотой мяч» в 1991 году, прокомментировал для Futbol Frances грядущую церемонию вручения этого трофея:
«Что сделал Месси в Париже после победы на Кубке Америки? Он забил один гол в Лиге 1, три – в Лиге чемпионов.
Я ничего не имею против Месси. Он один из величайших игроков в истории.
Но в этом году он этого не заслуживает. Победа Месси обесценит «Золотой мяч».
Это будет означать, что мы больше не даем игрокам, которые хорошо себя проявляют, шанс выиграть трофей, учитывая то, как сложно хорошо играть в течение всего сезона».
Аргентинского форварда ПСЖ считают одним из главных фаворитов престижного приза. Помимо Месси, большие шансы на победу также имеют Роберт Левандовски, Карим Бензема и Жоржиньо.
Церемония вручения состоится сегодня, 29 ноября в 12:30.
«Фанаты будут рады узнать». Глава France Football намекнул, кто получит «Золотой мяч».
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