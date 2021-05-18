Облак провел 300-й матч за «Атлетико» в Ла Лиге
Облак назвал игроков, которых включил бы в команду мечты
Выбор голкипера «Атлетико» очевиден
18 мая 21:45
Ян Облак / Фото: Goal
Голкипер «Атлетико» Ян Облак назвал игроков, которых он включил бы в команду мечты. Его слова приводит Goal.
«Я всегда говорил, что выбрал бы Месси. Он невероятен, играет на высочайшем уровне. Для меня он лучший.
Роналду – еще один игрок, которого я бы включил в состав. Они с Месси ознаменовали целую эпоху в истории футбола. Все, чего они добились, восхищает».