Облак назвал игроков, которых включил бы в команду мечты

Выбор голкипера «Атлетико» очевиден

Ян Облак / Фото: Goal

Голкипер «Атлетико» Ян Облак назвал игроков, которых он включил бы в команду мечты. Его слова приводит Goal.

«Я всегда говорил, что выбрал бы Месси. Он невероятен, играет на высочайшем уровне. Для меня он лучший.

Роналду – еще один игрок, которого я бы включил в состав. Они с Месси ознаменовали целую эпоху в истории футбола. Все, чего они добились, восхищает».



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