Обновленная «Стяуа» или казахстанский «Шахтер». Против кого «Колос» сыграет в Лиге конференций

Румыны упустили победу в чемпионате

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Фото: FCSB

«Колос» узнал соперников по 3 раунду квалификации Лиги конференций. Им станет победитель встречи 2 раунда квалификации ФКСБ – «Шахтер» Караганды.

Начнем представление с румынской команды. ФКСБ – обновленное название «Стяуа». Обновленное из-за суда и вечных споров о правопреемнике.

Клуб известен своей привязанностью к армии, но в 1998-м году «Стяуа» разорвала все связи с армией. В том же году, армия при поддержке министерства обороны создала новый клуб под прежним названием «Стяуа».

ФКСБ – название «Стяуа», которое осталась после 1998-го года. В 2002-м году клуб выкупил бизнесмен Джиджи Бекали. Сразу же «Стяуа» призналась банкротом, а Бекали создал новую команду, которую объявил правопреемником главной команды страны (так Бекали избежал уплаты клубных долгов, за что был позже посажен в тюрьму). В итоге в Румынии были две «Стяуа» и клубы никак не могли решить, кто является правопреемником легендарной команды, которая, к слову, в 1986-м году выиграла Кубок чемпионов.

Стяуа 1986 / Фото: UEFA

По вердикту суда в 2019-м году клуб из четвертого дивизиона «Стяуа» стал полноправным правопреемником прежнего «Стяуа». Ей официально передавались все титулы команды за ее историю – 21 чемпионство Румынии, 20 Кубков Румынии, 4 Суперкубка Румынии, Кубок чемпионов (1986), Суперкубок Европы (1986).

У ФКСБ остались лишь трофеи после 2003-го года. Это пять чемпионств, два Кубка страны, два Суперкубка Румынии, два Кубка румынской лиги. Победителем всей это истории оказалось «Динамо» Бухарест. Клуб стал самым титулованным в истории Румынии.

Нынешняя ФКСБ одна из главных команд страны. Прошлый сезон она завершила на второй строчке. При этом, ФКСБ выиграл первый раунд чемпионата, обогнав «Клуж» на одно очко, однако во плей-офф опустились на второе место, уступив аж девять пунктов.

Известных игроков ФКСБ почти не имеет. Украинским болельщиков, в особенности болельщикам «Динамо» и «Шахтере», возможно, о чем-то скажет фамилия Олару. Хавбека в свое время хотели видеть у себя два украинских гранда, но до трансфера дело так и не дошло. Дариуш остался в команде и является одним из лидеров коллектива.

Дариуш Олару / Фото: prosport.ro

Последнее чемпионство ФКСБ датируется сезоном 2014/15. С тех пор чемпионат Румынии выигрывал «Вииторул», а последние четыре года – «Клуж». С Кубом страны также не все гладко. Победы – в 2015-м и 2020-м годах.

Тренером команды является Дину Тодоран. Возглавил он клуб лишь в этом году. Его можно назвать человеком президента ФКСБ, ведь до этого он тренировал команду третьей лиги «Слатину», с которой больших успехов не добился. В общем, «Стяуа» довольно проходной соперник для «Колоса».

Дину Тодоран (справа) / Фото: sport.ro

Однако, чтобы сыграть с украинцами, румынам придется одолеть «Шахтер» Караганды.

Клуб часто на слуху, но больших победу у нее давно не было. Чемпионом «Шахтер» был лишь дважды (2011, 2012), по разу выигрывал Кубок и Суперкубок Казахстана.

Для украинцев «Шахтер» должен быть более известным клубом, чем ФКСБ. В казахстанской команде играли многие украинцы. Недавно из клуба ушел Виталий Балашов, который в свое время играл в Украине за «Волынь» и «Черноморец».

Фото: ФК Шахтер

Команда провела серьезную трансферную кампанию этим летом. «Шахтер» подписал не самых последних игроков из местного чемпионата и мечтает о больших достижениях.

К сожалению, пока для команды это лишь мечты. Преимуществом «Шахтера» над «Стяуа» могло стать то, что половина сезона в Казахстане уже позади, так как сыграно уже 19 матчей, однако дела карагандинцев очень плачевны. «Шахтер» идет лишь 11-м и лишь на четыре очка опережает команды из зоны вылета. От зоны еврокубков «Шахтер» отстал уже на 9 очков.

Не впечатляет и статистика. Из 19 встреч «горняки» выиграли лишь пять и четыре свели вничью. Забила команда лишь 14 голов, тогда как лидеры – более 40 мячей.

Тренером карагандинцев является российский специалист Магомед Адиев. В свое время он отыграл два сезона в «Кривбассе» в чемпионате Украины, забив даже шесть голов. С российским «Тереком» (ныне «Ахматом) выиграл три титула – Кубок России и две победы в Первой лиге. В тренерской карьере больших успехов у него нет. В основном тренировал в России такие команды как «Ахмат» и «Анжи». «Шахтер» стал его первым зарубежным клубом.

Магомед Адиев / Фото: ФК Шахтер

Показательным для статуса «Шахтера» является недавняя товарищеская встреча сборной Казахстана с Украиной. Матч завершился вничью (1:1) , а в заявке казахстанцев не было ни одного представляет «Шахтера».

В общем, работы у клуба еще очень много и, если ФКСБ будет фаворитом противостояния – это будет логично. К слову, 22 июля состоится их первый матч в Бухаресте. Ответная игра – 29 июля в Казахстане.