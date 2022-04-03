Очередное дно на россии: трансляция матча Бундеслиги была прервана из-за надписей «Stop war» и «Stand with Ukraine» на рекламном щите

Это государство давно стало тоталитарным

Фото: Getty Images

Трансляция матча чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Лейпцигом» (1:4) на российском ТВ была прервана из-за надписей на рекламных щитах в поддержку Украины. Вот, что сказал комментатор матча.

«К сожалению, мы должны прерваться, прервать нашу трансляцию по независящим от нас причинам. Принято считать, что футбол вне политики, но в Бундеслиге не всегда соблюдается это правило».

После этого трансляция выключилась и больше не возобновилась.

Ранее российский «Матч ТВ» подменял кадры с поддержкой Украины во время матчей в АПЛ. После этого лига запретила показывать матчи чемпионата Англии в россии.