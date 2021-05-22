Очередной основной игрок «Александрии» покинул клуб

Ситало провел за «горожан» 112 матчей

Артем Ситало / Фото - УПЛ

«Александрия» через свой официальный сайт попрощалась с нападающим Артемом Ситало. Контракт 31-летнего игрока истекает в конце мая и продлен не будет.

Спасибо Артему за годы, проведенные в ФК «Александрия», и желаем ему новых взлетов в футбольной карьере, ярких эмоций и как можно больше побед – не только на зеленом газоне, но и в жизни.

Ситало присоединился к «горожанам» в 2017 году. С тех пор форвард провел 112 матчей за клуб, в которых отличился 16 забитыми мячами.

Ранее сразу восемь футболистов покинули «Александрию».