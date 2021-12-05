Лига чемпионов. «Бенфика» – «Динамо». Онлайн трансляция
Один из форвардов «Динамо», приобретенных летом, хочет покинуть клуб
Рамиреса не устраивает количество игровой практики
Эрик Рамирес / Фото: Динамомания
Нападающий «Динамо» Эрик Рамирес хочет покинуть киевскую команду, сообщает в своем Twitter венесуэльский журналист Марио Альберто Санчес.
По его информации, 23-летнего форварда не устраивает количество игровой практики, которую он получает в киевском клубе.
Источник также сообщает, что Рамиресом интересуется бельгийский «Серкль Брюгге».
В нынешнем сезоне Рамирес провел 6 матчей в составе «Динамо», отметился 1 голом и 1 голевой передачей.
Напомним, на матч против «Вереса» (0:3) Рамирес не попал в заявку «Динамо» по неизвестным причинам.
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