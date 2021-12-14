Один из клубов АПЛ будет учитывать факт вакцинации игрока при оформлении трансфера

Таковы реалии современного футбола

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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал The Guardian, как вакцинация будет влиять на трансферные решение клуба:

«Мы очень тщательно и детально подходим к трансферному процессу. Мы смотрим на все. Так что я уверен, что эта тема будет рассматриваться. Но мы, очевидно, будем принимать решения после того, как решим, что определенный игрок может прийти и усилить «Астон Виллу». Мы пройдемся частым гребнем. Эта тема точно будет обсуждаться».

АПЛ сейчас находится под угрозой вынужденной паузы, ведь в чемпионате уже зафиксировано больше 40 случаев заражения коронавирусом. Уже второй топ-клуб приостановил тренировочную деятельность и перенес свои матчи.

Но не все топ-футболисты оказались готовыми к вакцинации. Лидер «Баварии» выбыл до конца года из-за проблем с легкими, которых он мог избежать, если бы привился.