Триумфального возвращения на «Энфилд» не вышло. «Астон Вилла» Джеррарда уступила «Ливерпулю»
Один из клубов АПЛ будет учитывать факт вакцинации игрока при оформлении трансфера
Таковы реалии современного футбола
14 декабря 13:37
фото - Aston Villa
Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард рассказал The Guardian, как вакцинация будет влиять на трансферные решение клуба:
«Мы очень тщательно и детально подходим к трансферному процессу. Мы смотрим на все. Так что я уверен, что эта тема будет рассматриваться.
Но мы, очевидно, будем принимать решения после того, как решим, что определенный игрок может прийти и усилить «Астон Виллу». Мы пройдемся частым гребнем. Эта тема точно будет обсуждаться».
АПЛ сейчас находится под угрозой вынужденной паузы, ведь в чемпионате уже зафиксировано больше 40 случаев заражения коронавирусом. Уже второй топ-клуб приостановил тренировочную деятельность и перенес свои матчи.
Но не все топ-футболисты оказались готовыми к вакцинации. Лидер «Баварии» выбыл до конца года из-за проблем с легкими, которых он мог избежать, если бы привился.
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