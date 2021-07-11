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Один из лидеров «Десны» продлил контракт с клубом

Опытный хавбек останется в Чернигове еще на сезон
Футбол Украинская Премьер-лига
16:21
Один из лидеров «Десны» продлил контракт с клубом
Егор Картушов / Фото - Footboom

Полузащитник Егор Картушов продлил контракт с «Десной». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на один год. Если оно не будет разорвано раньше срока, футболист проведет в клубе 10 лет.

В минувшем сезоне Картушов провел 25 матчей. В них он забил два мяча и отдал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что после расформирования «Олимпика» два игрока проходят просмотр в «Десне».

Сергей Стаднюк
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Десна

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