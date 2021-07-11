Один из лидеров «Десны» продлил контракт с клубом

Опытный хавбек останется в Чернигове еще на сезон

Егор Картушов / Фото - Footboom

Полузащитник Егор Картушов продлил контракт с «Десной». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на один год. Если оно не будет разорвано раньше срока, футболист проведет в клубе 10 лет.

В минувшем сезоне Картушов провел 25 матчей. В них он забил два мяча и отдал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что после расформирования «Олимпика» два игрока проходят просмотр в «Десне».