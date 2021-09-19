Один из лидеров «Динамо» рискует пропустить матч за Суперкубок Украины

Хавбек набрал очень хорошие кондиции

Николай Шапаренко / фото - ФК Динамо

В среду, 22 сентября, состоится розыгрыш Суперкубка Украины, где за трофей сразятся «Динамо» и «Шахтер».

Киевляне рискуют остаться без важнейшего игрока середины поля.

После матча с «Бенфикой» полузащитник столичного клуба Николай Шапаренко испытывает болевые ощущения в ноге, и именно поэтому Мирча Луческу решил не задействовать его в игре с «Александрией» (1:0).

Хавбек работает с врачами и физиотерапевтами над восстановлением, но есть вероятность, что он не сыграет с «горняками» на этой неделе.

Драка, полиция и VAR. Как закончился 103-минутный матч «Динамо» с «Александрией».