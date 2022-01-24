Голкипер «Динамо» признался, что съел торт во время сбора
Один из лидеров Лиги 1 претендует на защитника «Динамо»
Стороны уже провели предварительные переговоры
Артем Шабанов / фото - ФК Динамо
Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов привлек внимание французского клуба.
Идущий на 4-м месте в Лиге 1 «Страсбур» хочет подписать универсального игрока. В трансфере заинтересован спортивный координатор клуба Кадер Мангере.
Сообщается, что стороны уже провели предварительные переговоры, но предложения о трансфере 29-летнего защитника во фронт-офисы киевской команды еще поступало.
Шабанов является игроком столичного коллектива с зимы 2018-го года, когда он перешел из донецкого «Олимпика» на правах свободного агента.
В текущей кампании игрок провел лишь 8 матчей, в которых отличился одним голом.
Ранее стало известно, перейдут ли несколько игроков «Динамо» в «Ингулец».
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