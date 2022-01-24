Один из лидеров Лиги 1 претендует на защитника «Динамо»

Стороны уже провели предварительные переговоры

Артем Шабанов / фото - ФК Динамо

Защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов привлек внимание французского клуба.

Идущий на 4-м месте в Лиге 1 «Страсбур» хочет подписать универсального игрока. В трансфере заинтересован спортивный координатор клуба Кадер Мангере.

Сообщается, что стороны уже провели предварительные переговоры, но предложения о трансфере 29-летнего защитника во фронт-офисы киевской команды еще поступало.

Шабанов является игроком столичного коллектива с зимы 2018-го года, когда он перешел из донецкого «Олимпика» на правах свободного агента.

В текущей кампании игрок провел лишь 8 матчей, в которых отличился одним голом.

Ранее стало известно, перейдут ли несколько игроков «Динамо» в «Ингулец».