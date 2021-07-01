Один из лидеров «Олимпика» перейдет во «Львов»

Политыло сменит клуб

Фото: ФК Олимпик

Полузащитник Сергей Политыло вскоре может оказаться во «Львове».

У игрока истек контракт с «Олимпиком» в конце июня. Он стал свободным агентом.

«Львов» не только заинтересован в игроке, но и отмечается, что уже договорился о переходе. Сообщается, что Сергей уже находится в расположении команды.

В прошлом сезоне 32-летний Политыло отыграл 26 матчей за «Олимпик», забив три мяча. также в нем был заинтересован «Рух».