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Один из лидеров «Олимпика» перейдет во «Львов»

Политыло сменит клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
11:28
Один из лидеров «Олимпика» перейдет во «Львов»
Фото: ФК Олимпик

Полузащитник Сергей Политыло вскоре может оказаться во «Львове».

У игрока истек контракт с «Олимпиком» в конце июня. Он стал свободным агентом.

«Львов» не только заинтересован в игроке, но и отмечается, что уже договорился о переходе. Сообщается, что Сергей уже находится в расположении команды.

В прошлом сезоне 32-летний Политыло отыграл 26 матчей за «Олимпик», забив три мяча. также в нем был заинтересован «Рух».

Источник: ua.tribuna.com Андрей Усмонов
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Олимпик Донецк Сергей Политыло

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