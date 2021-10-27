Один из лидеров «Шахтера» выбыл на 3-4 недели и пропустит матч с «Реалом»
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в эфире телеканала «Футбол 2» заявил, что хавбек команды Педриньо выбыл почти на месяц.
– На матч с «Черноморцем» не приехали Степаненко, Педриньо и Патрик. Можно на них рассчитывать в матчах с «Десной» и «Реалом»?
– Патрик и Степаненко – да. Матвиенко, Марлон и Бондарь – тоже, рассчитываем на них. А Педриньо – нет. Он выбыл на 3 недели, мне очень жаль.
В Мадриде мы будем играть как «Шахтер», но также мы будем представлять украинский футбол. Если есть вопросы к поведению скамейки «Шахтера», тренера и его штаба во время матчей... Они должны защищать футболистов на поле. Игрок «Ворсклы» даже не получил желтую карточку за фол, из-за которого Педриньо пропустит 3-4 недели. Нужно защищать футболистов на поле. Это таланты «Шахтера» и Украины
Матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» – «Шахтер» состоится 3 ноября в Мадриде.
Напомним, «Шахтер» был сильнее «Черноморца» (3:0) в матче Кубка Украины.
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