Один из лидеров «Шахтера» выбыл на 3-4 недели и пропустит матч с «Реалом»

Роберто Де Дзерби / Фото: пресс-служба Шахтера

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в эфире телеканала «Футбол 2» заявил, что хавбек команды Педриньо выбыл почти на месяц.

– Патрик и Степаненко – да. Матвиенко, Марлон и Бондарь – тоже, рассчитываем на них. А Педриньо – нет. Он выбыл на 3 недели, мне очень жаль.

В Мадриде мы будем играть как «Шахтер», но также мы будем представлять украинский футбол. Если есть вопросы к поведению скамейки «Шахтера», тренера и его штаба во время матчей... Они должны защищать футболистов на поле. Игрок «Ворсклы» даже не получил желтую карточку за фол, из-за которого Педриньо пропустит 3-4 недели. Нужно защищать футболистов на поле. Это таланты «Шахтера» и Украины