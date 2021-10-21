Лишь один клуб, кроме «Динамо» и «Шахтера», пока не забил в текущей Лиге чемпионов
Один из лучших игроков прошлого сезона не сыграет за «Динамо» в этом году
Форвард столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем
Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Динамо» Владислав Кулач столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Недавно футболист переболел коронавирусом.
Ранее лучшему бомбардиру УПЛ сезона-20/21 провели операцию на сердце. Данные проблемы усугубились в связи с осложнениями от COVID-19.
Кулач не просто выбыл из общей группы – форвард не может тренироваться и ограничивается пробежками. В текущем году появление игрока на поле не ожидается.
Накануне «Динамо» без Кулача минимально уступило «Барселоне» в матче Лиги чемпионов (0:1).
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