Один из лучших игроков прошлого сезона не сыграет за «Динамо» в этом году

Форвард столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем

Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Владислав Кулач столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Недавно футболист переболел коронавирусом.

Ранее лучшему бомбардиру УПЛ сезона-20/21 провели операцию на сердце. Данные проблемы усугубились в связи с осложнениями от COVID-19.

Кулач не просто выбыл из общей группы – форвард не может тренироваться и ограничивается пробежками. В текущем году появление игрока на поле не ожидается.

Накануне «Динамо» без Кулача минимально уступило «Барселоне» в матче Лиги чемпионов (0:1).