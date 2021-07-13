АЕК с Чигринским и Шаховым уступил ранее оформившему чемпионство «Олимпиакосу»
Один из лучших вратарей Евро-2020 продолжит карьеру в Греции
Вацлик стал игроком местного гранда
Фото: olympiacos.gr
Вратарь Томаш Вацлик стал игроком «Олимпиакоса».
Условия соглашения с голкипером неизвестны. 32-летний футболист достался греческому клубу бесплатно.
У чеха завершился контракт с «Севильей» в конце июня и он стал свободным агентом. «Олимпиакос» был настойчивее всех.
Вацлик выступал за сборную Чехии на Евро-2020. Он отыграл все пять мячей, пропустив лишь четыре мяча, что является одним из лучших показателей на турнире.
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