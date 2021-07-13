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Один из лучших вратарей Евро-2020 продолжит карьеру в Греции

Вацлик стал игроком местного гранда
Футбол В Европе
17:40
Один из лучших вратарей Евро-2020 продолжит карьеру в Греции
Фото: olympiacos.gr

Вратарь Томаш Вацлик стал игроком «Олимпиакоса».

Условия соглашения с голкипером неизвестны. 32-летний футболист достался греческому клубу бесплатно.

У чеха завершился контракт с «Севильей» в конце июня и он стал свободным агентом. «Олимпиакос» был настойчивее всех.

Вацлик выступал за сборную Чехии на Евро-2020. Он отыграл все пять мячей, пропустив лишь четыре мяча, что является одним из лучших показателей на турнире.

Андрей Усмонов
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Теги

Олимпиакос

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