Одноклубник Ярмоленко опроверг информацию о том, что они прилетят на бой Усик – Джошуа на вертолете

В день поединка у «Вест Хэма» состоится матч в Лидсе

Фото: пресс-служба «Вест Хэма» Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс отреагировал на новость о том, что он, а также Андрей Ярмоленко прилетят на бой Александра Усика против Энтони Джошуа на вертолете: «Как люди успевают это придумывать?» Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. В этот же день «Вест Хэм» сыграет на выезде матч АПЛ с «Лидсом».

Онлайн трансляция поединка Усик – Джошуа.

Сергей Остапенко