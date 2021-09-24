Усик и Джошуа провели дуэль взглядов. Болельщики шокированы – удивлены, что украинец настолько мал
Одноклубник Ярмоленко опроверг информацию о том, что они прилетят на бой Усик – Джошуа на вертолете
В день поединка у «Вест Хэма» состоится матч в Лидсе
12:00
Фото: пресс-служба «Вест Хэма»
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс отреагировал на новость о том, что он, а также Андрей Ярмоленко прилетят на бой Александра Усика против Энтони Джошуа на вертолете:
«Как люди успевают это придумывать?»
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. В этот же день «Вест Хэм» сыграет на выезде матч АПЛ с «Лидсом».