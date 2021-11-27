Мбаппе раскрыл причину, по которой предпочел «Реалу» ПСЖ в 2017 году
Одной ногой в «Реале»? ПСЖ не могут продвинуться в переговорах по контракту с Мбаппе
Переговоры стоят на месте с августа
14:57
Килиан Мбаппе / фото - Getty Images
ПСЖ безуспешно пытается договориться с нападающим Килианом Мбаппе о новом контракте.
По информации портала As, с августа ситуация с контрактом никак не изменилась. ПСЖ не может заинтересовать Мбаппе и уговорить его остаться в клубе. В конце лета парижане были настроены оптимистично и собирались сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком в команде, но на игрока финансовое предложение не впечатлило.
Как сообщает источник, такое решение Мбаппе основано не на экономических интересах, а на простом желании играть за «Реал», бывшую команду своего кумира (Криштиану Роналду – прим).
Напомним, «Реал» окончательно отказался от идеи подписать Погба.
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