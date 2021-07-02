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Официально. «Александрия» арендовала голкипера «Шахтера»

Прошлый сезон Ермаков провел в «Александрии» U-19
Футбол Украинская Премьер-лига
15:50
Официально. «Александрия» арендовала голкипера «Шахтера»
Георгий Ермаков / Фото: fco.com.ua

«Александрия» на один год арендовала голкипера «Шахтера» Георгия Ермакова.

Прошлый сезон 19-летний вратарь провел в «Александрии» U-19. Дебютировал Ермаков в марте и за оставшееся время провел 9 матчей, в которых пропустил 8 мячей и четыре раза оставил ворота «сухими».

Напомним, что первые контрольные матчи александрийцев, в которых он противостояли бронзовым призерам прошлого сезона «Заре», завершились голевыми ничьими (3:3, 2:2).

Олег Шумейко-младший
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Александрия Шахтер Донецк

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