Официально. Давид Луис вернулся в Бразилию

Звездный защитник продолжит карьеру на родине

Давид Луис / Фото - Фламенго

Защитник Давид Луис стал игроком «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бывший футболист «Челси», ПСЖ и «Арсенала» вернулся на родину минимум до декабря 2022 года. Именно на такой срок рассчитан подписанный им контракт.

В Европе бразилец наиболее запомнился по выступлениям в АПЛ. На его счету 14 голов и 8 результативных передач в 213 матчах.

Дважды в карьере Луис выигрывал Лигу Европы, единожды – Лигу чемпионов. Один раз становился чемпионом Англии, два раза – Франции.

Ранее сообщалось об интересе «Зари» к полузащитнику «Фламенго».