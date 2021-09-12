Давид Луис ведет переговоры с бразильским клубом
Официально. Давид Луис вернулся в Бразилию
Звездный защитник продолжит карьеру на родине
Давид Луис / Фото - Фламенго
Защитник Давид Луис стал игроком «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Бывший футболист «Челси», ПСЖ и «Арсенала» вернулся на родину минимум до декабря 2022 года. Именно на такой срок рассчитан подписанный им контракт.
В Европе бразилец наиболее запомнился по выступлениям в АПЛ. На его счету 14 голов и 8 результативных передач в 213 матчах.
Дважды в карьере Луис выигрывал Лигу Европы, единожды – Лигу чемпионов. Один раз становился чемпионом Англии, два раза – Франции.
Ранее сообщалось об интересе «Зари» к полузащитнику «Фламенго».
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