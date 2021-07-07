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«Заря» намерена арендовать хавбека «Фламенго»
20-летнему игроку предложат большую зарплату, чем от имеет в Бразилии
Юри де Оливейра / Фото - Odia.ig.com.br
Полузащитник «Фламенго» Юри де Оливейра может перебраться в Украину. Об этом сообщает O Dia.
По информации источника, интерес к 20-летнему игроку проявляет «Заря». Отечественный клуб намерен на год арендовать хавбека с правом выкупа.
Отмечается, что «Фламенго» заинтересован в предложении луганчан и согласен на переговоры. Пока не ясна позиция самого Оливейры. Однако украинский клуб попытается убедить игрока, предложив ему высшую зарплату, чем тот имеет в Бразилии.
Ранее «Заря» подписала соотечественника футболиста.
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