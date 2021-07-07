«Заря» намерена арендовать хавбека «Фламенго»

20-летнему игроку предложат большую зарплату, чем от имеет в Бразилии

Юри де Оливейра / Фото - Odia.ig.com.br

Полузащитник «Фламенго» Юри де Оливейра может перебраться в Украину. Об этом сообщает O Dia.

По информации источника, интерес к 20-летнему игроку проявляет «Заря». Отечественный клуб намерен на год арендовать хавбека с правом выкупа.

Отмечается, что «Фламенго» заинтересован в предложении луганчан и согласен на переговоры. Пока не ясна позиция самого Оливейры. Однако украинский клуб попытается убедить игрока, предложив ему высшую зарплату, чем тот имеет в Бразилии.

Ранее «Заря» подписала соотечественника футболиста.