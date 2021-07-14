Доннарума прибыл в расположение ПСЖ
Официально. Доннарума перешел в ПСЖ
Вратарь достался парижскому клубу бесплатно
21:03
Джанлуиджи Доннарумма / Фото: ПСЖ
Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма стал игроком ПСЖ, сообщает пресс-служба парижского клуба.
Buongiorno #WelcomeGigio pic.twitter.com/jqyRdRjcLa— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2021
Доннарумма достался ПСЖ бесплатно, так как покинул «Милан» в статусе свободного агента.
Доннарумма подписал с ПСЖ контракт на 5 лет – до 2026-го года.
Напомним, Доннарумма трогательно попрощался с фанатами «Милана».
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