Форвард «Львова» перебрался в «Колос»
Официально. Дулуб возглавил «Львов»
Ранее белорусский специалист уже тренировал команду из одноименного города
Олег Дулуб / Фото - ФК Львов
Новым главный тренером «Львова» стал Олег Дулуб. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт со специалистом подписан по схеме «1+1». Белорус уже прибыл в одноименный городи вскоре приступит к работе.
Ранее Дулуб уже тренировал местные «Карпаты». Также он запомнился украинским болельщикам по работе в «Черноморце».
Ранее форвард «Львова» перебрался в «Колос».
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