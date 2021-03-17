Директор ОСК «Металлист»: «Мы готовы принять матчи сборной Украины»
Официально. Два матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 перенесли в Киев
Поединки с Финляндией и Казахстаном должны были состояться во Львове
16 марта 17:30
НСК «Олимпийский» / Фото - УАФ
Матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022 Украина – Финляндия и Украина – Казахстан перенесены в Киев. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Поединки должны были состояться на «Львов Арене». Но в связи с высокой вероятностью введения в городе «красной карантинной зоны» в УАФ приняли решение о переносе встреч.
Теперь обе игры состоятся на НСК «Олимпийский». Матч против Финляндии запланирован на 28 марта, а встреча с Казахстаном – на 31 марта.
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Напомним, из-за подготовки «Арены Львов» к поединкам сборной, в Харьков был перенесен матч УПЛ «Львов» – «Шахтер».