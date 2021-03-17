Официально. Два матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 перенесли в Киев

Поединки с Финляндией и Казахстаном должны были состояться во Львове

НСК «Олимпийский» / Фото - УАФ

Матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022 Украина – Финляндия и Украина – Казахстан перенесены в Киев. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Поединки должны были состояться на «Львов Арене». Но в связи с высокой вероятностью введения в городе «красной карантинной зоны» в УАФ приняли решение о переносе встреч.

Теперь обе игры состоятся на НСК «Олимпийский». Матч против Финляндии запланирован на 28 марта, а встреча с Казахстаном – на 31 марта.

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Напомним, из-за подготовки «Арены Львов» к поединкам сборной, в Харьков был перенесен матч УПЛ «Львов» – «Шахтер».