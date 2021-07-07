Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Официально. «Эйбар» подписал Соля

Форвард перешел из «Динамо» на правах аренды
Футбол Украинская Премьер-лига
19:31
Официально. «Эйбар» подписал Соля
Фран Соль / Фото - Эйбар

Представитель испанской Сегунды «Эйбар» объявил на своем официальном сайте о подписании нападающего Франа Соля.

Футболист перешел из «Динамо» на правах аренды на один сезон. Прошедший сезон форвард провел в «Тенерифе», отличившись 10 голами и 2 результативными передачами.

«Эйбар» же в минувшем сезоне занял последнюю строчку в Примере. Таким образом, команда понизилась в классе.

Ранее, Соль трогательно попрощался с «Тенерифе».

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Фран Соль Эйбар Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Эйбар» в ближайшие дни объявит о подписании Соля
«Эйбар» в ближайшие дни объявит о подписании Соля
Футбол Украинская Премьер-лига
6 июля 12:43
Соль сообщил, что покидает «Тенерифе»
Соль сообщил, что покидает «Тенерифе»
Футбол Украинская Премьер-лига
5 июля 19:47
«Эйбар» все ближе к аренде Соля
«Эйбар» все ближе к аренде Соля
Футбол Украинская Премьер-лига
5 июля 16:40
Испанский клуб может объявить о переходе форварда «Динамо» в ближайшие дни
Испанский клуб может объявить о переходе форварда «Динамо» в ближайшие дни
Футбол Украинская Премьер-лига
27 июня 20:10
Соль согласился вернуться на родину. Теперь слово за «Динамо»
Соль согласился вернуться на родину. Теперь слово за «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июня 23:31
Последний шанс. Соль возвращается в «Динамо»
Последний шанс. Соль возвращается в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
26 июня 11:50

Новости: Футбол

И кто здесь андердог? Дания забила на три мяча больше Англии на Евро-2020
И кто здесь андердог? Дания забила на три мяча больше Англии на Евро-2020
Евро-2020
20:21
Ярмоленко установил рекорд сборной Украины по числу матчей в финальных частях Евро и ЧМ
Ярмоленко установил рекорд сборной Украины по числу матчей в финальных частях Евро и ЧМ
Сборная Украины
19:59
Евро 2020. Англия — Дания. Видео трансляция
Евро 2020. Англия — Дания. Видео трансляция
Евро-2020
19:41
Официально. «Эйбар» подписал Соля
Официально. «Эйбар» подписал Соля
Украинская Премьер-лига
19:31
Стало известно, когда выступавшие за сборную Украины игроки «Динамо» вернутся в расположение клуба
Стало известно, когда выступавшие за сборную Украины игроки «Динамо» вернутся в расположение клуба
Сборная Украины
19:10
«Динамо» вырвало ничью с «Люцерном» в последнем матче в Швейцарии
«Динамо» вырвало ничью с «Люцерном» в последнем матче в Швейцарии
Украинская Премьер-лига
18:51
Новичок «Металлиста»: «У клуба большое будущее. Это сумасшедший проект»
Новичок «Металлиста»: «У клуба большое будущее. Это сумасшедший проект»
Первая лига
18:26
Евро 2020. Англия — Дания. Онлайн трансляция
Евро 2020. Англия — Дания. Онлайн трансляция
Евро-2020
18:20
Нет наказания хуже, чем быть Моратой. Он стиснул зубы и пытался стать героем – стал главным виновником провала
Послесловие
Нет наказания хуже, чем быть Моратой. Он стиснул зубы и пытался стать героем – стал главным виновником провала
Евро-2020
18:17
Все новости

Популярные новости

И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
22
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости