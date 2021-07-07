Официально. «Эйбар» подписал Соля

Форвард перешел из «Динамо» на правах аренды

Фран Соль / Фото - Эйбар

Представитель испанской Сегунды «Эйбар» объявил на своем официальном сайте о подписании нападающего Франа Соля.

Футболист перешел из «Динамо» на правах аренды на один сезон. Прошедший сезон форвард провел в «Тенерифе», отличившись 10 голами и 2 результативными передачами.

«Эйбар» же в минувшем сезоне занял последнюю строчку в Примере. Таким образом, команда понизилась в классе.

Ранее, Соль трогательно попрощался с «Тенерифе».