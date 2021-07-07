Стало известно, когда выступавшие за сборную Украины игроки «Динамо» вернутся в расположение клуба
Официально. «Эйбар» подписал Соля
Форвард перешел из «Динамо» на правах аренды
Фран Соль / Фото - Эйбар
Представитель испанской Сегунды «Эйбар» объявил на своем официальном сайте о подписании нападающего Франа Соля.
Футболист перешел из «Динамо» на правах аренды на один сезон. Прошедший сезон форвард провел в «Тенерифе», отличившись 10 голами и 2 результативными передачами.
«Эйбар» же в минувшем сезоне занял последнюю строчку в Примере. Таким образом, команда понизилась в классе.
Ранее, Соль трогательно попрощался с «Тенерифе».
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