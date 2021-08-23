Шовковский войдет в штаб Петракова в сборной Украины
Официально. Езерский сменил Петракова в юношеской сборной Украины
Бывший тренер команды U-19 пошел на повышение
17:00
Владимир Езерский / Фото - УАФ
Исполком УАФ утвердил Владимира Езерского в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины U-19. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Таким образом, было удовлетворено соответствующее предложение Комитета национальных сборных УАФ. Специалист будет работать в данной должности до дальнейших решений организации.
Ближайший сбор команды состоится с 30 августа по 7 сентября. В его рамках будут проведены два товарищеских матча.
Ранее юношескую сборную возглавлял Александр Петраков, однако специалист возглавил национальную команду.
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