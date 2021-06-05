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Официально. «Ференцварош» заменил Реброва экс-тренером Ярмоленко

Штегер возглавил венгерский гранд
Футбол Украинские легионеры
14:10
Официально. «Ференцварош» заменил Реброва экс-тренером Ярмоленко
Петер Штегер / Фото - Sky Sport DE

Австрийский тренер Петер Штегер возглавил «Ференцварош». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последним местом работы 55-летнего специалиста была венская «Аустрия». Также он известен по тренерской деятельности в «Кельне» (2013-2017) и дортмундской «Боруссии» (2017-2018).

Во главе «шмелей» Штегер провел 24 поединка. Его команда 10 раз победила, 8 матчей свела к ничьей и 6 – проиграла.

Ранее «Ференцварош» покинул украинский специалист Сергей Ребров.

Сергей Стаднюк
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Теги

Ференцварош Александр Зубков Сергей Ребров Игорь Харатин

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