Официально. «Ференцварош» заменил Реброва экс-тренером Ярмоленко

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Штегер возглавил венгерский гранд
14:10
Петер Штегер / Фото - Sky Sport DE
Австрийский тренер Петер Штегер возглавил «Ференцварош». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Последним местом работы 55-летнего специалиста была венская «Аустрия». Также он известен по тренерской деятельности в «Кельне» (2013-2017) и дортмундской «Боруссии» (2017-2018).
Во главе «шмелей» Штегер провел 24 поединка. Его команда 10 раз победила, 8 матчей свела к ничьей и 6 – проиграла.
Ранее «Ференцварош» покинул украинский специалист Сергей Ребров.
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