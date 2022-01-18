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Официально. Фергюсон возглавил «Эвертон» Миколенко

Специалист стал исполняющим обязанности главного тренера, оглашен также его штаб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 января 20:13
Официально. Фергюсон возглавил «Эвертон» Миколенко
Данкан Фергюсон / Фото - Эвертон

50-летний специалист Данкан Фергюсон стал исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Шотландцу уже довелось быть в данной должности в 2019 году. Тогда команда под его руководством взяла пять очков в матчах против «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Фергюсон будет тренировать в ближайших играх «Эвертона». Его ассистентами назначены Джон Эббрелл и легендарный левый защитник клуба Лейтон Бейнс.

Напомним, ныне на данной позиции в команде выступает украинец Виталий Миколенко.

Сергей Стаднюк
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Теги

Виталий Миколенко Эвертон Данкан Фергюсон

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