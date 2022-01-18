Официально. Фергюсон возглавил «Эвертон» Миколенко

Специалист стал исполняющим обязанности главного тренера, оглашен также его штаб

Данкан Фергюсон / Фото - Эвертон

50-летний специалист Данкан Фергюсон стал исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Шотландцу уже довелось быть в данной должности в 2019 году. Тогда команда под его руководством взяла пять очков в матчах против «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Фергюсон будет тренировать в ближайших играх «Эвертона». Его ассистентами назначены Джон Эббрелл и легендарный левый защитник клуба Лейтон Бейнс.

Напомним, ныне на данной позиции в команде выступает украинец Виталий Миколенко.