Официально. Иванисеня стал игроком российского «Крылья Советов»

27-летний игрок подписал контракт на 3 года

Дмитрий Иванисеня / Фото: пресс-служба Крылья Советов

Хавбек «Зари» Дмитрий Иванисеня стал игроком российского «Крылья Советов», сообщает пресс-служба российского клуба.

Иванисеня подписал с «Крылья Советов» контракт на 3 года. Отметим, что «Крылья Советов» выиграл второй дивизион российского чемпионата и сыграет в РПЛ.

За последние два сезона Иванисеня сыграл 67 матчей, забил 8 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, в конце сезона Иванисеня разорвал контракт с «Зарей».