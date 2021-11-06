Официально. Хави возглавил «Барселону»

Контракт – на три года

Фото: FC Barcelona

«Барселона» через свой сайт объявила о назначении главным тренером Хави Эрнандеса.

Стороны подписали контракт на три года – до 2024-го года. Хави прилетит в Барселону на этих выходных, а в понедельник, 8 ноября, состоится его презентация в качестве главного тренера команды.

Специалист покинул «Аль-Садд», заплатив компенсацию за досрочное расторжение контракта. Хави тренировал катарский клуб два года.

Будучи игроком, Хави провел в «Барселоне» 778 игр, выиграв 25 трофеев.

В ближайшем матче «Барселоны» против «Сельты» руководить командой останется Серхи Бархуан.