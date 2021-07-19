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Официально. Хорватский форвард продолжит выступления за «Днепр-1»
Украинский клуб вновь арендовал Чуже
Марио Чуже / Фото - СК Днепр-1
Нападающий Марио Чуже вновь будет играть за «Днепр-1». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Днепряне продлили аренду футболиста у «Динамо» Загреб. Хорват продолжит выступления в Украине еще на сезон.
Чуже впервые присоединился к «Днепру-1» зимой текущего года. Лишь за половину чемпионата смог стать лучшим бомбардиром команды в сезоне. В 13 матчах на его счету 7 голов и 2 результативные передачи.
Ранее главный тренер днепрян Игор Йовичевич продвел итоги предсезонных сборов.
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