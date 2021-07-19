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Официально. Хорватский форвард продолжит выступления за «Днепр-1»

Украинский клуб вновь арендовал Чуже
Футбол Украинская Премьер-лига
15:58
Официально. Хорватский форвард продолжит выступления за «Днепр-1»
Марио Чуже / Фото - СК Днепр-1

Нападающий Марио Чуже вновь будет играть за «Днепр-1». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Днепряне продлили аренду футболиста у «Динамо» Загреб. Хорват продолжит выступления в Украине еще на сезон.

Чуже впервые присоединился к «Днепру-1» зимой текущего года. Лишь за половину чемпионата смог стать лучшим бомбардиром команды в сезоне. В 13 матчах на его счету 7 голов и 2 результативные передачи.

Ранее главный тренер днепрян Игор Йовичевич продвел итоги предсезонных сборов.

Сергей Стаднюк
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Теги

СК Днепр-1 Динамо Загреб

Комментарии 1

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19 июля 2021г. 16:07
Хорошая новость! Очень понравился в прошлом сезоне. Мне кажется, Днепруша - его команда (на данном этапе карьеры, а там - как карта ляжет)! А Днепр - он такой, с ним можно и в еврокубки!
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