Официально. Хорватский форвард продолжит выступления за «Днепр-1»

Украинский клуб вновь арендовал Чуже

Марио Чуже / Фото - СК Днепр-1

Нападающий Марио Чуже вновь будет играть за «Днепр-1». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Днепряне продлили аренду футболиста у «Динамо» Загреб. Хорват продолжит выступления в Украине еще на сезон.

Чуже впервые присоединился к «Днепру-1» зимой текущего года. Лишь за половину чемпионата смог стать лучшим бомбардиром команды в сезоне. В 13 матчах на его счету 7 голов и 2 результативные передачи.

Ранее главный тренер днепрян Игор Йовичевич продвел итоги предсезонных сборов.