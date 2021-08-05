Официально. Ярославский вернулся на пост президента «Металлиста»
Официально. Красников сменил должность в «Металлисте»
Менеджер был президентом клуба до возвращения Ярославского на этот пост
5 августа 22:15
Евгений Красников / Фото - ФК Металлист
На должность вице-президента «Металлиста» назначен Евгений Красников. Менеджер прокомментировал пресс-службе клуба данное решение.
Наконец все стало на свои места – президентом «Металлиста» избран Александр Владиленович Ярославский.
За этот долгий период не было ни одного дня, чтобы мы не обсуждали тему возрождения «Металлиста». Мечты сбываются. Вперед, «Металлист»!
Ранее на пост президента клуба вернулся Александр Ярославский. Ранее его занимал именно Красников.
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