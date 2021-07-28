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Официально. Кулач подписал контракт с «Динамо»

Игра воспитанника «Шахтера» на сборах убедила Луческу
Футбол Украинская Премьер-лига
18:25
Официально. Кулач подписал контракт с «Динамо»
Владислав Кулач / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий Владислав Кулач перешел в «Динамо». Футболист подписал контракт с клубом по схеме «2 + 1».

Форвард провел предсезонные сборы с командой, по результатам которых тренерский штаб Мирчи Луческу принял решение о том, что игрок нужен команде. Он выбрал 28-й номер на футболке.

Кулач является воспитанником «Шахтера». Но в первой команде ему не удалось провести ни одного официального матча. В начале 2020 года форвард перебрался в «Ворсклу».

В прошлом сезоне форвард провел за полтавчан 34 матча во всех турнирах. Он стал лучшим бомбардиром кампании в УПЛ с 15 голами.

Ранее защитник «Динамо» Владислав Дубинчак снова отправлен в аренду «Днепру-1».

Сергей Стаднюк
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Владислав Кулач Динамо Киев

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