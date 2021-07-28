Защитник «Динамо» снова отправлен в аренду «Днепру-1»

23-летний футболист уже играл под руководством Йовичевича

Владислав Дубинчак / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак будет играть за «Днепр-1». Футболист отправлен в аренду.

В клубе УПЛ 23-летний игрок проведет один сезон. Отметим, что в прошлой кампании он также выступал в команде Игора Йовичевича.

Дубинчак провел за днепрян 25 поединков во всех турнирах. В них он сумел отличиться тремя результативными передачами.

Напомним, «Днепр-1» стартовал в УПЛ ничьей с «Ворсклой» (2:2).