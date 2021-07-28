Источник: Кулач стал игроком «Динамо»
Защитник «Динамо» снова отправлен в аренду «Днепру-1»
23-летний футболист уже играл под руководством Йовичевича
Владислав Дубинчак / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак будет играть за «Днепр-1». Футболист отправлен в аренду.
В клубе УПЛ 23-летний игрок проведет один сезон. Отметим, что в прошлой кампании он также выступал в команде Игора Йовичевича.
Дубинчак провел за днепрян 25 поединков во всех турнирах. В них он сумел отличиться тремя результативными передачами.
Напомним, «Днепр-1» стартовал в УПЛ ничьей с «Ворсклой» (2:2).
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