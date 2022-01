Официально. «Ливерпуль» подписал вингера «Порту» за 40 миллионов евро

Луис Диас / Фото: Twitter

Вингер «Порту» и сборной Колумбии Луис Диас стал игроком «Ливерпуля», о чем сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

We have completed the signing of Luis Diaz from FC Porto, subject to the successful granting of a work permit and international clearance #VamosLuis