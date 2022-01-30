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Официально. «Ливерпуль» подписал вингера «Порту» за 40 миллионов евро

Еще 20 миллионов португальский клуб может получить в виде бонусов
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15:56
Официально. «Ливерпуль» подписал вингера «Порту» за 40 миллионов евро
Луис Диас / Фото: Twitter

Вингер «Порту» и сборной Колумбии Луис Диас стал игроком «Ливерпуля», о чем сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

Английский клуб заплатил за Диаса 40 миллионов евро, еще 20 может быть выплаченом португальцам в качестве бонусов.

Контракт с 25-летним Диасом подписан до 2027-го года, в новом клубе игрок выбрал себе 23-й номер. В составе «Порту» Диас провел 125 матчей и забил 41 мяч.

Ранее на Диаса также претендовал «Тоттенхэм».

Петр Приходько
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