Три «динамовца» восстановились перед игрой со «Львовом»
Официально. «Львов» подписал контракт с центральным защитником из Румынии
Игрок пополнил ряды «горожан» на правах свободного агента
Михай Лека / Фото - sport.ua«Львов» подписал соглашение с 29-летним румынским центральным защитником Михаем Лекой.
Контракт заключен до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один год. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».
Практически все свою карьеру Лека играл в чемпионате Румынии. Последним клубом игрока был «Арджеш», цвета которого он защищал с зимы 2020 года по лето 2021 года.
Отметим, что в июле 2021 года Лека стал свободным агентом. Ориентировочная стоимость игрока составляет €200 тысяч.
А тем временем в «Рухе» коронавирусом заразились 11 представителей команды.
Комментарии 0