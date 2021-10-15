У «Руха» 11 заразившихся коронавирусом, один из футболистов перенес болезнь очень тяжело

Львовская команда пропустит матч 11-го тура УПЛ

Павел Ориховский / Фото: Футбол 24

В «Рухе» коронавирусом заразились 11 представителей команды.

Один из них – хавбек Павел Ориховский перенес болезнь очень тяжело и был госпитализирован. Также плохо первые три дня были полузащитнику Валерию Федорчуку, но оба они сейчас идут на поправку.

Также известно о госпитализации массажиста команды. Остальные фамилии игроков, которые заболели, не называются.

Напомним, матч 11-го тура УПЛ между «Ингульцом» и «Рухом» перенесен из-за коронавируса в составе львовян.