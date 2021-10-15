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У «Руха» 11 заразившихся коронавирусом, один из футболистов перенес болезнь очень тяжело
Львовская команда пропустит матч 11-го тура УПЛ
Павел Ориховский / Фото: Футбол 24
В «Рухе» коронавирусом заразились 11 представителей команды.
Один из них – хавбек Павел Ориховский перенес болезнь очень тяжело и был госпитализирован. Также плохо первые три дня были полузащитнику Валерию Федорчуку, но оба они сейчас идут на поправку.
Также известно о госпитализации массажиста команды. Остальные фамилии игроков, которые заболели, не называются.
Напомним, матч 11-го тура УПЛ между «Ингульцом» и «Рухом» перенесен из-за коронавируса в составе львовян.
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