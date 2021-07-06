Хавбек «Динамо»: «Наконец-то дали больше времени проявить себя»
Официально. Матч за Суперкубок Украины перенесен
Известно, когда «Динамо» и «Шахтер» сразятся за трофей
11:01
Фото - ФК Шахтер
Матч за Суперкубок Украины-2021 перенесен. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».
Согласно календарю сезона-21/22 киевляне должны были сразиться за трофей с «Шахтером» 24 июля. Однако поединок был перенесен на 22 сентября.
Решение принято в связи с тем, что большая группа игроков обоих клубов была задействована в матчах сборной Украины Евро-2020. Команда Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала турнира. Все проданные билеты на матч за Суперкубок будут действительны на новую дату.
Ранее сообщалось, что «Минай» и «Николаев» пока включены в состав участников Первой лиги.
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