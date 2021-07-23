Официально. «Мехелен» выкупил Шведа у «Селтика»

Украинец продолжит карьеру в Бельгии

Марьян Швед / Фото - AFP

Нападающий Марьян Швед стал игроком «Мехелена». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Украинец был выкуплен у шотландского «Селтика». Контракт рассчитан на три года. Также предусмотрена опция продления еще на сезон.

Прошедший сезон Швед провел в «Мехелене» на правах аренды. В 24 матчах ему удалось отличиться пятью голами и тремя результативными передачами.

Ранее вингер выражал желание остаться в Бельгии.