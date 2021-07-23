В «Мехелене» подтвердили, что ведут переговоры с «Селтиком» по Шведу
Официально. «Мехелен» выкупил Шведа у «Селтика»
Украинец продолжит карьеру в Бельгии
23 июля 21:01
Марьян Швед / Фото - AFP
Нападающий Марьян Швед стал игроком «Мехелена». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Украинец был выкуплен у шотландского «Селтика». Контракт рассчитан на три года. Также предусмотрена опция продления еще на сезон.
Прошедший сезон Швед провел в «Мехелене» на правах аренды. В 24 матчах ему удалось отличиться пятью голами и тремя результативными передачами.
Ранее вингер выражал желание остаться в Бельгии.
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