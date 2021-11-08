Сенсации не будет. «Ньюкасл» определился с новым главным тренером
Официально. Разбогатевший «Ньюкасл» наконец назвал имя нового главного тренера
Это не топ-специалист
18:49
Эдди Хау / Фото: Twitter
Английский специалист Эдди Хау назначен новым главным тренером «Ньюкасла», сообщает пресс-служба «сорок».
43-летний специалист подписал контракт с «сороками» до 2024-го года.
Предыдущие места работы Хау – «Бернли» и «Борнмут».
Предыдущим тренером «Ньюкасла» был Стив Брюс, которого уволили неделю назад.
В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» расположился на предпоследнем месте, имея в активе 5 очков.
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