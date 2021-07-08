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Официально. «Олимпик» приостановил деятельность и снялся с УПЛ

Заменить донецкий клуб в высшем дивизионе Украины может «Минай»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:35
Официально. «Олимпик» приостановил деятельность и снялся с УПЛ
Фото - ФК Олимпик

Донецкий «Олимпик» приостановил свою деятельность и снялся со следующего розыгрыша украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил президент клуба Владислав Гельзин на официальном сайте.

Это непростой, но вместе с тем – обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце.

Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, испытывая разные эмоции, как в хорошие, так и в сложные для клуба времена.

За эти годы нам удалось дать билет в жизнь многим мальчишкам, влюбленным в футбол. Некоторые наши воспитанники и вовсе прошли с клубом яркий и увлекательный путь от воспитанника академии до дебютанта Лиги Европы, когда в 2017 году знаменитый хит Ярослава Евдокимова стал ассоциироваться для всей футбольной общественности с донецкими фантазерами.

Расставаться с вами безумно сложно, однако мы не прощаемся. Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку. Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб «Олимпик» снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями.

А сама игра будет проходить по одним для всех правилам не только на поле, но и за его пределами. Ведь футбол в Украине любят, и мы гордимся, что «Олимпик» навсегда останется в его истории.

Ранее в «Минае» выразили готовность заменить «Олимпик» в УПЛ.

Сергей Стаднюк
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Теги

Олимпик Донецк Владислав Гельзин Минай

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